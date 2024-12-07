Türkiye-Rusya-İran Suriye’yi konuşacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da 7-8 Aralık'ta düzenlenen 22. Doha Forumu'na katılacak. Forum marjında, bugün Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakanlarının katılımıyla Astana formatında bir toplantıda da gerçekleştirilecek. Toplantıda Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak. Öte yandan dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Fidan, rejimin elindeki kimyasal silahların bölge için risk haline gelmemesi konusunda da tedbir alınmasında fayda olduğunu vurguladı. ANKARARusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Doha'daki 3'lü zirveye ilişkin soruya cevaben "Türkiye ve İran ile Doha'daki görüşmenin Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olacağını umuyorum. Bu kriz başladığında bir anlaşmamız vardı.Astana sürecini (Rusya, Türkiye ve İran) organize ettik. Düzenli olarak bir araya geliyoruz. Yıl sonundan önce veya gelecek yılın başlarında sahadaki durumu görüşmek üzere başka bir toplantı planlanıyor. Oyunun kuralları Suriyelilerin birbirleriyle anlaşmalarına yardımcı olmak ve ayrılıkçı tehditlerin güçlenmesini önlemektir. Üç ülkenin ordusu ve güvenlik yetkilileri birbirleriyle temas halinde" dedi. DHA