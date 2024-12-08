Alkollü uzman çavuşun çarptığı polis şehit düştü

ADANA'da asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan ve alkollü olduğu belirlenen İncirlik 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Murat Altaş'ın (34) otomobili ile çarptığı şehit polis memuru Mustafa Akgül (50) hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Akgül, Polis Şehitliği'nde defnedildi. Otomobil sürücüsü Murat Altaş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.İzmir'de ise şehit polis memuru Mehmet Tozun'un cenazesinden dönen Ali Karaağaç direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada Karaağaç hayatını kaybetti.Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada ise Abdullah Emin İşkol ve Musa İşkol hayatını kaybetti.Ziya RAMOĞLU-Muharrem DOĞANTEZ-Ceyhan TORLAKMurat KARAMAN-Ceren ÇALIŞKAN/SABAH