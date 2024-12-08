Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 21. Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarla buluştu

Prof. Dr. Hasan Doğan'ın dokuzuncu kitabı olan Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim, Osmanlı İmparatorluğu'nun bürokratik yapısı ve denetim sistemini ele alıyor. Tarihi bir perspektifle hazırlanan eser, Osmanlı'daki devlet teşkilatı ve yargı sisteminde kullanılan özgün denetim mekanizmalarını günümüzle karşılaştırmalı bir şekilde inceliyor.

Doğan, kitapla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, Osmanlı Devleti'nin özgün bir devlet teşkilatı ve yargı sistemi oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Sağlıklı bir sistemin işlemesi için denetim mekanizmaları kurulmuş. Bu mekanizmaların ayrıntılarını araştırırken, günümüz için de dersler çıkarılabilecek pek çok bilgiyle karşılaştım. Elde ettiğim bulguları okurlarımızla paylaşmak istedim" dedi.

"FİLİSTİN HALKI MÜSTAKİL BİR DEVLET KURMADIKÇA SORUN HİÇBİR ZAMAN BİTMEYECEK"

Fuarda gündeme dair açıklamalarda da bulunan Hasan Doğan, Filistin meselesine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ahlaki ve hukuki değer tanımayan bir katliamla karşı karşıyayız. Hakikaten vicdanımız sızlıyor. Hepimiz bu olayın bir an evvel sona ermesini bekliyoruz. Sonuçta dünyada çok büyük bir tepki oluştu, bu umut verici. Bu, insanlığın hâlâ yaşadığını gösteriyor. Gazze'de şehit düşen çok sayıda insan, dünyada büyük bir uyanışa vesile oluyor şüphesiz. Umarım bu acı sona erer. Ancak problem, sadece ateşkesle ya da savaşın ara vermesiyle çözülecek gibi görünmüyor. İki devletli bir çözüm oluşmadıkça, Filistin halkı müstakil bir devlet kurmadıkça sorun hiçbir zaman bitmeyecek."

KİTAP FUARLARI: KÜLTÜREL HAYATIN VAZGEÇİLMEZ UNSURU

Hasan Doğan, imza günü sırasında yaptığı konuşmada kitap fuarlarının kültürel hayatımızdaki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kitap fuarları, yazarlar ile okuyucuların bir araya gelmesi için eşsiz bir platform sunuyor. Bu yıl dokuzuncu kitabımı yayımlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Okuyucularımızla her yıl bu vesileyle bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Kitap fuarını düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kitabımın kültür hayatımıza katkı sağlamasını ümit ediyorum."

Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim, tarihe ve Osmanlı yönetim sistemine ilgi duyan okurlar için önemli bir kaynak olarak fuarda büyük ilgi gördü.

Hasan Doğan, imza günü etkinliğinde okuyucularıyla yakından ilgilenerek, sorularını yanıtladı ve kitabının içeriği hakkında bilgi verdi.