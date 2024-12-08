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Giriş Tarihi: 8.12.2024 23:25

İstanbul Emniyeti’nde ilk atama Personel Şube’ye

Selami Yıldız’ın İstanbul İl Emniyet Müdürü olmasıyla birlikte il içi atamalar başladı. Özel Güvenlik Şube Müdürü Resul Karaca, Personel Şube Müdürü olarak atandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul Emniyeti’nde ilk atama Personel Şube’ye

Selami Yıldız'ın İstanbul İl Emniyet Müdürü olmasıyla birlikte farklı illerden İstanbul'a yedi emniyet müdürü atandı. Yedi emniyet müdürünün görev yerlerinin önümüzdeki hafta belli olması beklenirken, ilk il içi atama Personel Şube Müdürlüğü'nde yaşandı.

Bir yılı aşkın süredir görevini başarıyla yürüten Özel Güvenlik Şube Müdürü Resul Karaca, Personel Şube Müdürü oldu. Personel Şube Müdürlüğü görevinde başarıyla mesai yapan Nuriye Okyay ise Özel Güvenlik Şube Müdürü olarak atandı. Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Ali Osman Serhatoğlu'nun da İl Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem'e atandığı bilgisine ulaşıldı.

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İstanbul Emniyeti’nde ilk atama Personel Şube’ye
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