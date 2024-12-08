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Giriş Tarihi: 8.12.2024 14:05

Manisalı Engin Arslan serbest kaldı: AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan yoğun çaba

2023 yılı Ekim ayında Gazze’ye gitmek üzere Saruhanlı’dan yola çıkan ve Suriye’de Esed rejimi tarafından tutuklanarak bir yılı aşkın süredir hapiste bulunan hemşehrimiz Engin Arslan, dün gece itibarıyla özgürlüğüne kavuştu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisalı Engin Arslan serbest kaldı: AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan yoğun çaba

Türkiye sınırına ulaşmak üzere olan Arslan'ın sınırdan sorunsuz bir şekilde geçmesi için İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ile bizzat görüşen AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu, ilk günden itibaren konunun çözümü için yoğun çaba harcadı.

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "İlçe halkı olarak AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Manisa Milletvekilimiz Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu'na gösterdiği gayret ve desteğinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun." dedi. Arslan'ın kısa süre içerisinde Manisa'da olması bekleniyor.

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Manisalı Engin Arslan serbest kaldı: AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan yoğun çaba
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