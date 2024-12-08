Milletimizin yanında kale gibi dimdik durduk

ERDOĞAN 'MUHALEFETİN HÂLİ İÇLER ACISI' DEDİ VE EKLEDİ:

ANLAMLI PANKART:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Güneyşehir'de düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuştu.2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'imizde olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025'in sonunda Gaziantep'imizde toplam 31 bin 317 konut ve işyerinin, deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 982 bağımsız bölümün teslimini inşallah gerçekleştireceğiz. Asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde, sarsılmaz bir kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık.Evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmayı arzu ediyorsak ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Bakınız, bu durum sadece dış politika, sadece savunma, sadece ekonomi için geçerli değildir. Güçlü ve dayanıklı şehirler inşa etmek de bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Projeyle hem depremzedelerimizin güvenli bir yuva özlemine yön verecek hem de sosyal konutlarla bölgede hayat standartlarını yükseltmiş olacağız.Sadece depremde yıkılan yerlerin değil, bölgedeki şehirlerimizin tamamının altyapısını da yeniliyoruz. Sanayi ve ticaret şehrimiz Gaziantep başta olmak üzere deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya, üretimi, istihdamı, ticareti güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye tüm bunları aynı anda yapacak kudrete de siyasi iradeye de sahiptir.22 yıllık iktidarlarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık. Ana muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Tarihimizin bu en büyük konut ve şehircilik seferberliğini, Allah'ın izniyle en güzel şekilde tamamlayacağız. Öyle laf ola beri gele yok. Burası öyle Özgür Özel'lerin, şunların bunların laf yapıp icraat yapmadıkları bir iktidar değil. Şimdi Gaziantep, Güneyşehir'deyiz. 5113 deprem ve sosyal konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz.Muhalefet otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyor. İzmir Körfezi, zaten kaderine terk edildi. Umurlarında bile değil. Bir başkası, 6 sene önce tıkır tıkır işleyen trafiği kördüğüm haline getirdi. Her şeye para buluyorlar ama iş SGK borçlarına gelince kırk dereden su getiriyorlar. Beceriksiz, vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız. Allah bunların yönettiği belediyelerde vatandaşlarımıza sabır versin.Muhalefetin içler acısı hâlini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var, ne proje. Ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Atalar ne demiş? 'Dervişin fikri neyse zikri de odur.' demişler. Grup toplantısında konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine, çıkmış en iyi bildikleri iş olan paradan kuleyle geliyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmakta, yandaşlarını zenginleştirmekte, milletin paralarını har vurup harman savurmakta. Bakınız 'kule' deyince bizim aklımıza ilk olarak deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi geliyor. Kule deyince bizim aklımıza İstanbul Havalimanı'nın lale figüründen ilhamla tasarlanan 90 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi geliyor. Kule deyince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçiklerimizi korumak için inşa ettiğimiz yüksek güvenlikli nöbet kuleleri geliyor. Kule deyince aklımıza kaçak geçişleri önlemek için sınırlarımıza yaptığımız ileri teknolojiye sahip gözetleme kuleleri, kırmızı-beyaz rengiyle bayrağımızı temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 334 metre yüksekliğindeki kuleleri geliyor. Kule deyince aklımıza Birleşmiş Milletler'in tam karşısında olan 36 katlı ve 171 metre yüksekliğindeki Türk Evi'miz geliyor. Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor.Erdoğan törenin ardından depremzede bir aileye konuk oldu. Ev sahipleri, depremde hafız iki çocuklarını kaybettiklerini, diğer iki çocuklarıyla 40'ıncı saatte enkazdan çıktıklarını anlattı, Erdoğan, hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet diledi. Ev hanımının sol kolunu depremde kaybettiğini öğrenen Erdoğan, protez yapılıp yapılmadığını sordu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Biz yaptırıyoruz efendim" dedi. Evin küçük çocukları kendilerine tablet hediye eden Erdoğan'ın elini öperek teşekkür etti.Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan tören alanına "Yuvamıza kavuştuk, Reisicumhur'a minnettarız", "Yuvamız Güneyşehir'de, kalbimiz seninle Reis", "Recep Tayyip Erdoğan'a Güneyşehir'i bizlere kazandırdığı için teşekkür ederiz" ve "Babalar sözünü tutar" yazılı pankartlar asıldı.Erdoğan'ı Gaziantep havalimanında, ellerinde mühendis cetvelleri, başlarında baretle minikler karşıladı. Erdoğan kendisine çiçek veren minikle ri sevdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.