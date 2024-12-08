Ret oyu verdikleri projenin temel atma törenine katıldılar

Adan'nın Pozantı Belediye Başkanı MHP'li Ali Avan, CHP'li meclis üyelerinin kredi talebine ret oyu verdiği ekmek fırını ve aşevinin temelini attı. Kredi bulamayınca "Bir tuğla da sen koy" yardım kampanyası başlatan Avan proje için düğmeye bastı. Temel atma törenine ret oyu veren CHP'li üyelerin de katılması dikkat çekti.Tüm engellemelere rağmen projeyi hayata geçiren Başkan Avan, "İlçe merkezindeki D-750 karayolu üzerinde 552 metrekarelik alana inşa edilecek olan ekmek fırını ve aşevi projesi için 370 metreküp beton kullanılarak temeli atıldı. 2025 yılının Mayıs ayında hizmete açmayı düşünüyoruz. Birçok vatandaşımıza istihdam sağlamış olacağız. Ayrıca proje sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Aynı zamanda, ekmek fırını ile halkımıza uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek sunacağız" dedi.Projeye ret oyu veren CHP'li meclis üyelerinin temel atma törenine katılması ise dikkat çekti. Başkan Avan, "Bu işe başlarken meclis üyelerimiz arasında birbirimizi biraz kırıp üzülsek de bu işin partisi yok, rengi yok. Bu proje ile çok güzel şeyler olacak. Belki de benim bile hatta değerli meclis üyelerimizin bile unuttuğu eşine, dostuna, akrabasına buradan çıkan sıcak yemek ve ekmek gidecek. Bunun yanında Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin emriyle 'Askıda 9 ekmek' projesini de burada sürdüreceğiz" diye konuştu.