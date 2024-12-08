Şam düştü! Başkan Erdoğan'ın o konuşması gündem oldu: “Adam kazandı” paylaşımları yapılıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin 13 yıllık zulmüne karşı büyük bir taarruz başlatarak hızla ilerleyen silahlı muhalif gruplar, 30 Kasım'da Halep, 1 Aralık'ta Tel Rıfat, 5 Aralık'ta Hama, 6 Aralık'ta Dera, 7 Aralık'ta Suveyda, Kuneytra ve Humus'u ele geçirdi. Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolünü de bugün elde etti. Şam'ın ardından terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki Münbiç ve Rakka'ya da muhalif silahlı grupların girdiği söyleniyor. Deryezur, Orta Fırat havzasındaki halklar da sokaklara çıkarak YPG/PKK terör örgütüne karşı özgürlüklerini arıyor. Türkiye ise terör unsurlarının bulunduğu bölgeleri bombalamayı sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN DURUŞU TAKDİR TOPLADI

Suriye'deki farklı şehirlerden çekilen görüntüler ise sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu gruplarının ilerleyişi esnasındaki tutumu da takdir topluyor. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad rejiminin baskıları sonucu başlayan iç savaş sonrası 5 Eylül 2012 yılında yaptığı bir açıklama ise sık sık paylaşılıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklaması şöyleydi: "CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak göreceksiniz ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz."

"ADAM KAZANDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal medyada "Adam kazandı" paylaşımları dikkat çekiyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir de silahlı muhalif grupların Şam'ı da ele geçirmesi ardından "Şam düştü" paylaşımı ardından Başkan Erdoğan'ı kastederek "Adam (yine) kazandı!" cümlelerini kurması sıkça paylaşılıyor.

"ADAM' YİNE KAZANDI AMA SADECE O KAZANMADI"

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ı kastederek " 'Adam' yine kazandı ama sadece O kazanmadı. Bakış açısı İran, Rusya, ABD ne yapar, eder demeden, olayları milli bir bakış açısıyla okuyanlar, önceliği her zaman Türkiye olanlar kazandı. 900 km'lik sınırımız olan bir ülkeyi terör örgütlerine, küresel güçlerin vekâlet savaşlarına terk etmediğimiz için gelecek nesillerimiz kazandı. 'Onurum, haysiyetim, özgürlüğüm bana kalsın, geri kalan her şeyi kaybetmeye hazırım' diyenler kazandı. Suriyeli kardeşlerimiz kazandı. Vicdan, merhamet ve insanlık kazandı, biz kazandık. Gösteren Rabbime şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

"LİBYA VE AZERBAYCAN ZAFERLERİNDEN SONRA SURİYE'DE DE ZAFER ELDE ETTİ"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Hüseyin Sezen, "Adam yine kazandı! El-muzaffer daima!" paylaşımı yaparken, Avukat Ertuğrul Berktaş "Libya ve Azerbaycan zaferlerinden sonra Suriye'de de zafer elde etti, Adam yine kazandı" paylaşımında bulundu. Gazeteci Merve Şebnem Oruç da "Adam kazandı" paylaşımı yapanlardan oldu. Yazar ve danışman Sevda Türküsev de "Ölee işte; adam yine kazandı be kazandırdı…" şeklinde yazdı. Sosyal medya kullanıcısı Ayşe Sancar ise "Adam kazandı. Ayasofya'yı açtığı gün kazandı. Rabbim Başkomutanımızın ömrünü bereketli kılsın, onu başımızdan eksik etmesin, üstadın makamını âli eylesin, bizi şefaatine nail eylesin. Libya, Karabağ, Suriye. Adım adım Kudüs" dedi.