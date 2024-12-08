Saygısızlar

İzmir Bergama'daki eski mezarlıkta çok sayıda mezar Büyükşehir Belediyesi'nin öngörüsüzlüğünün kurbanı oldu. Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Bergama'da yeni mezar yerlerini gömüye açmakta geç kalınca 1989 yılında gömüye kapatılan eski mezarlık önce iş makinaları ile talan edildi, ardından da yeniden gömüye açıldı. SABAH, Bergama eski mezarlığındaki skandalı 'Mezarlığı yerle bir ettiler' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimiz ilçede büyük ses getirdi. Haberi okuyan çok sayıda vatandaş yakınlarının mezarlarını kontrol etmek için mezarlığa koştu. Vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı.Şikâyetler üzerine AK Parti ve MHP'li ilçe başkanları harekete geçti. AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, hukuka aykırı bir durum tespit edilirse yargıya başvuracaklarını söyledi. AK Parti Bergama Meclis Üyesi Sebahattin Güzel aracılığı ile İZBB meclisine konuya ilişkin önerge verdiklerini hatırlatan Şahin "Bergama mezarlığında yaşananlar tam anlamıyla ölülerimize yapılmış bir saygısızlıktır.Bırakın yaşayanları ölülerimize dahi saygısı olmayan bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Dedelerinin, ninelerinin mezarlarını ziyaret etmek için kabristana gittiklerinde aynı durumla karşı karşıya kalsalardı acaba İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP'li meclis üyeleri ne yaparlardı, nasıl bir tutum sergilerlerdi çok merak ediyorum" dedi. MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin de yaşananları 'Saygısızlık ve iş bilmezlik' olarak nitelendirdi.Engin "Bergama eski mezarlığında yaşananlar aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye yönetimindeki çarpık işleyişin de bir göstergesi. Büyük bir iş bilmezlik, saygısızlık söz konusu. Mezarlığa gidip nenesinin, dedesinin mezarını bulamayanlar gelip bize 'Mezarlığa gittik, mezarı bulamadık' diyerek dert yanıyor. Yakınlarını defnedenler gömü için açılan çukurlardan kemik parçaları çıktığını söylüyorlar. Bunlar İzmirlilerin hak etmediği, çağdışı, çok nahoş olaylar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ölülerimize gösterdiği saygısızlıktan ötürü kınıyoruz" diye konuştu.