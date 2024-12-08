Türkiye’nin önerisi masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22'nci Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Suriye konulu "Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı. Fidan yaptığı açıklamada, 'Verimli bir görüşme oldu. Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele aldık" dedi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları toplantıda Astana formatındaki görüşmelerin sürmesi, toprak bütünlüğü ve istikrar vurgusu yapıldı.1- Rejimin kendi halkıyla uzlaşmaması, ülkede artan ekonomik sorunlar, terör örgütlerinin faaliyetleri, kurumların düzgün işlememesi, sivillerin hedef alınması bugünkü olayları tetikledi.2- 2011'deki hatalar tekrarlanmamalı. Savaş yerine uzlaşma aranmalı. Gerginlik bir an önce azaltılmalı. Siviller ve sivil altyapı hedef alınmamalı. Azınlıkların, farklı inanç gruplarının hakları gözetilmeli.3- Astana süreci ile ateşkesi sağladık. Esad geçen yedi yıllık süreyi değerlendirmedi ve tüm sorunların kaynağı olan kendi halkı ile barışı sağlamak için adım atmadı. Bu hata da tekrarlanmamalı. Rejim, muhalefeti görmezden gelemez.4- Gelinen bu noktadan sonra rejim ile muhalefet arasında siyasi sürecin önünün açılması lazım. Rejim gerçekçi olmalı ve bu defa muhalefetle anlaşmak için samimi bir çaba harcanmalı.5- Buradan sonra, kalıcı barışa dönük bir süreç başlamak zorunda.6- Türkiye için Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği esastır.7- Rejimin kendi halkıyla uzlaşı sağlaması, tüm halkaları, dini grupları kapsayıcı bir yönetim sunması istikrar ve barışın ana unsuru olacaktır. Türkiye olarak bunun desteklemeye hazırız.8- Terörle mücadeleden taviz vermeyiz.