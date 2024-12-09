Haberler Gündem Haberleri Anadolu Sigorta'dan kullanıcılara küfürlü bildirim! Hesap bilgilerini çalmaya çalıştılar
Giriş Tarihi: 10.12.2024 00:21 Son Güncelleme: 10.12.2024 00:42

Anadolu Sigorta'dan kullanıcılara küfürlü bildirim! Hesap bilgilerini çalmaya çalıştılar

Anadolu Sigorta'nın mobil uygulaması üzerinden gece saatlerinde kullanıcılara küfürlü bildirim gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde "Klewin ağzına sı..." yazdığı görüldü. Uygulama tarafından atılan başka bir bildirimde ise kullanıcıların bilgileri çalınarak kripto dolandırıcılığı yapılmaya çalışıldığı belirtildi.

Anadolu Sigorta’dan kullanıcılara küfürlü bildirim! Hesap bilgilerini çalmaya çalıştılar

Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı olan Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde şoke eden bir bildirim paylaştı. Sosyal medyada yer alan görsellere göre kullanıcılar cep telefonlarına gelen küfürlü bildirim ile neye uğradığını şaşırdı.

MOBİLDE KÜFÜR BİLDİRİM ŞOKU!

Gelen bildirimde "Klewin ağzına sı....." yazdığı görüldü. Öte yandan başka bir bildirimde de kripto dolandırıcılığı yapıldığı belirtildi.

KRİPTO DOLANDIRICILIĞI!

Anadolu Sigorta uygulamasının paylaştığı diğer bildirimde "Kriptodan aldığım parayı size geri ödüyorum. Aşağıdaki adrese gönderilen tüm bitcoinler iki katı olarak geri gönderilecek." ifadeleri ile kullanıcılar farklı bir bağlantı adresine yönlendirildi.

Yönlendirilen adres ile kullanıcıların hesap bilgilerinin çalınmaya çalışıldı.

SİBER SALDIRI MI?

Anadolu Sigorta'nın bir siber saldırıya maruz kaldığı iddia edilirken şirketten henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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Anadolu Sigorta'dan kullanıcılara küfürlü bildirim! Hesap bilgilerini çalmaya çalıştılar
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