Anadolu Sigorta’dan kullanıcılara küfürlü bildirim! Hesap bilgilerini çalmaya çalıştılar

Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı olan Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde şoke eden bir bildirim paylaştı. Sosyal medyada yer alan görsellere göre kullanıcılar cep telefonlarına gelen küfürlü bildirim ile neye uğradığını şaşırdı.
MOBİLDE KÜFÜR BİLDİRİM ŞOKU!
Gelen bildirimde "Klewin ağzına sı....." yazdığı görüldü. Öte yandan başka bir bildirimde de kripto dolandırıcılığı yapıldığı belirtildi.
KRİPTO DOLANDIRICILIĞI!
Anadolu Sigorta uygulamasının paylaştığı diğer bildirimde "Kriptodan aldığım parayı size geri ödüyorum. Aşağıdaki adrese gönderilen tüm bitcoinler iki katı olarak geri gönderilecek." ifadeleri ile kullanıcılar farklı bir bağlantı adresine yönlendirildi.
Yönlendirilen adres ile kullanıcıların hesap bilgilerinin çalınmaya çalışıldı.