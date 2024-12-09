Anadolu Sigorta’dan kullanıcılara küfürlü bildirim! Hesap bilgilerini çalmaya çalıştılar

Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı olan Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde şoke eden bir bildirim paylaştı. Sosyal medyada yer alan görsellere göre kullanıcılar cep telefonlarına gelen küfürlü bildirim ile neye uğradığını şaşırdı.