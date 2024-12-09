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Giriş Tarihi: 9.12.2024 20:12 Son Güncelleme: 9.12.2024 20:27

Bahçeli'den DEM’li Bakırhan'a alkış

TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerde DEM Parti adına iki eş genel başkan birer konuşma yaptı. Bu tür toplantılarda DEM Partililer kürsüye çıkarken genellikle salondan ayrılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP’li milletvekilleri bu kez farklı bir tavır sergilediler. Bahçeli ve milletvekilleri, DEM eş genel başkanlarının konuşmalarını Genel Kurul’da kalıp dinledi.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Bahçeli’den DEM’li Bakırhan’a alkış

Konuşması bitip kürsüden inerken Bahçeli ve MHP'li milletvekillerinin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı uzun uzun alkışladıkları görüldü. Bakırhan bunun üzerine MHP sıralarına doğru dönüp başıyla Bahçeli'ye selam verdi.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE VARIZ"

Bakırhan konuşmasında, Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirterek, "DEM Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız. Meclis bir çözüm ile anılmalı" mesajı verdi.

TBMM'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim'deki Genel Kurul toplantısında da Bahçeli DEM'lilerin ellerini sıkarak kamuoyuna mesaj vermişti.

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Bahçeli'den DEM’li Bakırhan'a alkış
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