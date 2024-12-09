Bahçeli’den DEM’li Bakırhan’a alkış

Konuşması bitip kürsüden inerken Bahçeli ve MHP'li milletvekillerinin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı uzun uzun alkışladıkları görüldü. Bakırhan bunun üzerine MHP sıralarına doğru dönüp başıyla Bahçeli'ye selam verdi.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE VARIZ"

Bakırhan konuşmasında, Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirterek, "DEM Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız. Meclis bir çözüm ile anılmalı" mesajı verdi.