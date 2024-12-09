Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü: Allah’ın savunmasız halklara bir lütfudur

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhammed es-Sallabi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz etti.
Genel Sekreter Sallabi, "Şam" ve "Suriye özgürleşiyor" etiketleriyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan için dua etti ve övgü dolu ifadeler kullandı.
"Özgürlük güneşi Suriye'de parlıyor, Allah'tan onlara güvenlik, istikrar, adalet ve barış getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullanan Sallabi, Suriye halkının birlik ve disiplin içinde Suriye'yi özgürleştirdiğini kaydetti. Sallabi paylaşımında ayrıca, "Suçlu kaçtı ve rejimi düştü. Özgür Suriyeliler Şam'a giriyor, zafer ilan ediyor" değerlendirmesine yer verdi.