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Giriş Tarihi: 9.12.2024 08:39 Son Güncelleme: 9.12.2024 08:52

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü: Allah'ın savunmasız halklara bir lütfudur

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, 54 yıllık Esad iktidarı sona erdi. İç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriyelilere verdiği destekle ön plana çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden de övgü dolu sözler geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhammed es-Sallabi "Erdoğan, Allah'ın Türk halkına ve savunmasız halklara bir lütfudur" dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü: Allah’ın savunmasız halklara bir lütfudur

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhammed es-Sallabi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz etti.

Genel Sekreter Sallabi, "Şam" ve "Suriye özgürleşiyor" etiketleriyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan için dua etti ve övgü dolu ifadeler kullandı.

"BAŞKAN ERDOĞAN SAVUNMASIZ HALKLARA BİR LÜTUFTUR"

Sallabi paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Allah'ın Türk halkına ve savunmasız halklara bir lütfudur. Allah'ım, ıslah edenler arasında onun namını yüce eyle." ifadesini kullandı.

"Özgürlük güneşi Suriye'de parlıyor, Allah'tan onlara güvenlik, istikrar, adalet ve barış getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullanan Sallabi, Suriye halkının birlik ve disiplin içinde Suriye'yi özgürleştirdiğini kaydetti. Sallabi paylaşımında ayrıca, "Suçlu kaçtı ve rejimi düştü. Özgür Suriyeliler Şam'a giriyor, zafer ilan ediyor" değerlendirmesine yer verdi.

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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü: Allah'ın savunmasız halklara bir lütfudur
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