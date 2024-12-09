Foça’da belediyeye arazi satışı isyanı

İzmir'de CHP'li ilçe belediyelerinin mülkiyetindeki taşınmazları bir bir elden çıkarması sonunda vatandaşı isyan ettirdi. Izmir'in turistik ilçesi Foça'da CHP'li Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, mülkiyeti belediyeye ait denize sıfır 17 dönümlük araziyi satış listesine koydu. Arazinin satışına tepki gösteren Foçalılar imza kampanyası başlattı. 1 haftada 10 bin imza toplayan Foçalılar satış ihalesinin iptal edilmesini istedi. Foça'nın İsmetpaşa Mahallesi 1834 ada 15 parseldeki, Foça Belediyesi'ne ait denize sıfır 17 dönümlük alanın satışa çıkarılması, ilçede büyük tepkilere yol açtı. Satış kararının iptali için başlatılan kampanyada bir hafta içinde 10 binden fazla imza toplandı. Mersinaki Koyu'nda 17 dönüm arazinin satışa çıkarılmasına karara karşı olanlar, Change.org üzerinden başlattıkları kampanyada binlerce imza toplayarak, satışın iptal edilmesini talep ettiler.Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, denize sıfır konumda bulunan bu alanın Foça halkının ücretsiz olarak erişebileceği son koylardan biri olduğunu vurguladı. Sağlam, satış kararının kıyı kanununa aykırı olduğunu belirterek, yerel halkın doğal alanlara erişiminin engellenmesini önlemek için kararın geri alınması gerektiğini ifade etti. Sağlam, "Bu karar, kıyı çizgisine yakın kamuya açık alanların özelleştirilmesi anlamına geliyor ve Foça'nın tarihi ve doğal mirasına büyük zarar verecek. Acilen iptal edilmelidir" diye konuştu. Sağlam duyarlı tüm vatandaşları imza kampanyasına destek olmaya davet etti.