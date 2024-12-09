Jandarma’dan uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 ilde operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlar; Antalya, Diyarbakır, Van, Manisa, İzmir ve Aksaray başta olmak üzere 20 ilde gerçekleştirildi. Operasyonlarda ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu, jandarmanın kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

DİYARBAKIR: UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda, 386 kilogram esrar, 170 bin kök skunk ve 55 bin kök kenevir ele geçirildi. 3 şüpheli yakalanırken, 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAN: 150 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Van İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuya yönelik operasyonda 135 kilogram esrar ve 15 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA: ÇOK YÖNLÜ OPERASYON

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, 37 kilogram skunk, 9,5 kilogram metamfetamin, 2 bin uyuşturucu hap ve 3,5 kilogram eroin ele geçirildi. 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN JANDARMAYA TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nda en büyük hedeflerimizden biri, ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem arzla hem de taleple mücadelemizi sürdürüyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.