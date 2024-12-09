Kırşehir'de Suriyeliler Esad’ın gitmesini lokum dağıtarak kutladı: “Türkiye'ye her zaman mazlumun yanında oldu minnettarız”

Kırşehir'de Suriyeliler 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından cadde ve sokaklarda toplanarak kutlama yapan Suriyeliler, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Cacabey Meydanındaki kutlamalara Türkiye ve Suriye Bayraklarıyla katılan ve Esad rejimininden kaçıp Türkiye'ye sığındıklarını aktaran Samir EL- Hüseyin "Oraları bırakıp gelmek kolay olmadı. Esad'ın askerleri bize 'Halkı ve masumları" vurun dedi eziyet etti. Esad ile savaşacak ne gücümüz nede imkanımız vardı.

Bizde halkımızı vurmak birbirimizi öldürmek yerine kaçıp geldik. Türkiye bize kucak açtı. Ben böyle cesaretli ve yardımsever bir millet daha tanımadım. Her zaman mazlumun yanında. Türklerin yanımızda durduğunu asla unutmayacağız. Hayalim evime gidip her şeyi düzeltmek"ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ

13 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını hatırlatarak, bir an önce ülkelerine dönmek isteklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını aktaran Suriyeli gurup "Ülkemizde 61 yıldır zulüm vardı. Bunu biz her zaman söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Artık Esad yok, eziyet yok dönüyoruz " dedi. Yıllar önce iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen 1343 sığınmacı Cacabey Meydanında vatandaşlara lokum dağıttı.