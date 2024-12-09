Önümüzdeki 3 ay çok önemli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Gençlere seslenen ve sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın asıl mimarı sizler olacaksınız" ifadesini kullandı. Bir öğrencinin "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi: "UCM çok isabetli bir karar verdi. Ama bundan önce verilen kararlara da Netanyahu hiçbir zaman uymamıştır. Buna da uymayacaktır. Uysa da uymasa da bu kararın verilmiş olması, İsrail karşıtı ülkelerin onur mücadelesini kazanmasıdır. Bu çok önemliydi. Netanyahu, mahkemelerin vermiş olduğu kararlar karşısında bakalım ne yapacak. Bir de tabii dünya çok değişik bir süreci yaşıyor. Şimdi Amerika'da Trump yönetimi geldi. Trump ile Amerika'daki yeni yönetim nasıl oluşacak bunu da göreceğiz. Bütün bunlarla birlikte de dünya çok farklı bir yere doğru evriliyor. Onun için de bizim önümüzdeki 2-3 ay çok önemli. Biz de Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz, ortaya koyuyoruz ve mesajlarımızı da ona göre dünyaya veriyoruz."Başkan Erdoğan'ın torunu, Ali Tahir Erdoğan da programda yer aldı. Bilal Erdoğan'ın oğlu 11 yaşındaki Ali Tahir, kendisine imkan verildiği için teşekkür etti. Erdoğan'ın "Oğlum kendini takdim etsene" sözleri üzerine, "Benim adım Ali Tahir. Soyadım, Erdoğan. Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum" dedi. Erdoğan, "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusu üzerine de "Siyasetin girmediği yer mi var? Her yere maalesef siyaset bulaşıyor. (Bugün) Rizespor, Gaziantep ile oynayacak. Şimdi ne diyeceğim? 'İyi oynayan kazansın' derler. Burada da iyi oynayan kazansın" diye konuştu.BaşkanErdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak itibarıyla 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden" dedi. Bak da "Aylık 3 bin lira" yanıtını verdi. Bunun üzerine, salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah" diye konuştu.Başkan Erdoğan, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Özgürlük. Anılar 1954-2021" adlı kitabına ilişkin bir soru üzerine şöyle konuştu: "Şu anda da dünyada liderler arasında zaten iki kişi kaldık. Bir ben varım, bir de Vladimir Putin var. Yani bunu ben olduğum için söylemiyorum. Yani vakayı söylüyorum. Tabii 22 yıl bu fakirin görev süresi var. Neredeyse bir o kadar da Sayın Putin'in var. Diğerleri hepsi elimine oldu. Merkel gittikten sonra Almanya'da siyaset bitti. Çok ilginçtir. Sevdiğim bir lider Schröder'dir. Bizimle olan münasebetleri çok çok farklıydı. Ramazan'da mesela benim oturduğum masada Schröder, bira filan içmezdi. Böyle saygısı olan bir insandı, farklı bir insandı. Schröder ile şu anda hala diyaloğumuz devam eder."