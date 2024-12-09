PKK/YPG bölgede terör fırtınası estirdi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/ YPG'nin savaş suçları ve ihlalleri, Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) hazırladığı raporlara yansıdı. Buna göre;Suriye'nin kuzeyinde çoğunluğu Arap ve Türkmen olmak üzere 2 milyon kişi sürgün edildi.PYD/YPG tarafından yüzlerce çocuk terörist olarak devşirildi.PYD/PKK'nın kontrolündeki özellikle Afrin, Ayn el-Arab ve Cezire, ortadan kaybolma, keyfi öldürmeler ve gelişigüzel tutuklamalar yaptı.PYD/PKK 58'i çocuk, 54'ü kadın toplam 316 sivili katletti.Haseke'de 100 Türkmen ailesi zorla göç ettirildi.