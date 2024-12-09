SON DAKİKA... Suriye Milli Ordusu duyurdu: Münbiç terör örgütü PKK/YPG’den temizlendi!

SON DAKİKA... Suriye'de 61 yıllık Baas, 54 yıllık Esad iktidarı sona erdi. Suriye Milli Ordusu ise 2016'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG kontrolünde olan Münbiç'in temizlenmesi için harekete geçti. Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, ilçenin kontrolünü ele geçirdi. Böylece askeri muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını kurtardı. Münbiç, ABD destekli terör örgütünün yıldır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanması idi. İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.