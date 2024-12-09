Suriye’de bir devrin sonu

Suriye'de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı grupların, 27 Kasım'da başlattığı operasyonlarda 12 gün içinde önce Halep'te hâkimiyet sağlayıp İdlib, Hama ve Humus'un ardından başkent Şam'ı da kontrol altına almasıyla Esad rejimi devrildi. Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü. Esad rejimi karşıtı silahlı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Esad rejiminin çökmesinin ardından muhaliflerin Suriye devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Esad'ın devrildiği ve hapishanelerdeki tüm tutukluların serbest bırakıldığı bildirildi.Açıklamada tüm muhalifleri ve vatandaşlara "Özgür Suriye devletinin" kurumlarını koruması yönünde çağrı yapıldı ve "Yaşasın bütün Suriyelilerin özgür Suriye devleti" ifadesini kullanıldı. Şam'da kontrolü sağlayan ve Esad'ın terk ettiği şehirde geniş güvenlik önlemleri alan muhalifler, başkentte yerel saatle 16.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. Esad iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el- Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz" dedi. HTŞ lideri Ahmed eşŞera (Ebu Muhammed el-Culani) ise, "Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır" açıklaması yaptı.Esad ailesi döneminin sona ermesiyle Suriye'nin birçok kentinde kutlamalar yapıldı. Sokağa dökülen kitleler, Başkent Şam'dan Esad ailesinin memleketi Lazkiye'ye, Halep ve Hama'dan diğer pek çok kentte rejimin sembolü olan tüm simgeler indirildi. Halk başkentte, Esad'in sarayına girdi.Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan ettiklerini açıkladı.Muhaliflerinbaşkent Şam'a girmesinin ardından, Beşar Esad ülkeyi terk etti. Şam'dan havalanan ve içinde Esad'ın bulunduğu kaydedilen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın sinyalinin Humus kenti yakınlarında kesildiği belirtildi. Rus basını, Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını, kendisine sığınma hakkı tanındığı bildirdi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Esad, iktidarı barış yoluyla devretme talimatını vererek, görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti. Rusya, bu müzakerelerde yer almadı" denildi. DIŞ HABERLERBirleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, "(Suriye'de) geçiş düzenlemelerini tesis ederek işe başlamalıyız. İlk önceliğimiz bu" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Barbar devlet nihayet yıkıldı" dedi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Esad'ın yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.Çin, Suriye'de istikrarın sağlanması için çağrı yaptı.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Esed rejiminin artık olmadığını ve yenilgisinin net olduğunu söyledi.İran, Suriye'de tüm tarafların katılacağı bir ulusal diyaloğun başlatılması çağrısında bulundu.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, bölgedeki tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti. DIŞ HABERLER