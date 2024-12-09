‘Vatanımıza döneceğiz’

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, muhaliflerin Şam'a girmesi ve Beşar Esad rejiminin düşmesiyle birlikte birçok ilde meydanlara çıkarak sevinç gösterileri yaptı.Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Kilis'te yaşayan Suriyeliler araçlarıyla konvoy oluşturdu, meydanlarda buluşanlar ellerinde Türk bayrakları ve Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) simgeleyen bayraklarla sevinç gösterisinde bulundu.Konya'da Mevlana Meydanı'nda bir araya gelen Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü kutladı.Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde araç konvoyuyla şehir turu atan Suriyeliler Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluşarak kutlama yaptı.Adana'da ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ile Kent Meydanı'nda toplanan Suriyeliler Esad aleyhine sloganlar attı.Kayseri'deki Suriyeli sığınmacılar da sabah namazının ardından şükür namazı kılıp şükür duası etti.İstanbul'da Fatih başta olmak üzere birçok ilçede toplanan Suriyeliler, kanlı rejimin son bulmasını kutladı. Şişli Nişantaşı'nda bulunan Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen bir grup, buradaki rejim bayrağını indirdi.SABAH'a konuşan Suriyeliler ülkelerine geri dönecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Bugün bizim bayramımız. Her yıl 8 Aralık gününü kutlayacağız 13 yıldan beri bugünü bekledik, çok mutluyuz. Bundan sonra tekrar bizim ülkemiz oldu, özgürleşti çok şükür. Özgürlüğümüze kavuştuk, en yakın zamanda ülkeme döneceğim.Ben 13 yıldan beri Türkiye'deyim. Türkiye'de yaşadım ve büyüdüm. Geldiğimde 10 yaşındaydım. Suriye'nin ne olduğunu bilmiyorum, çünkü çocuktum. Esad çocuk katili, bütün Suriye halkını öldürdü. Türkiye'yi de seviyorum, buradan cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, bizleri misafir etti. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. Türkiye'yi çok seviyorum. Suriye'den geldiğimde 12 yaşındaydım, en yakın zamanda ülkeme dönmeyi düşünüyorum.Suriye'de başlayan iç savaşta yaşadığım Deyrizor'dan Türkiye'ye geçip Şanlıurfa'da yaşamaya başladım. Bütün dünya bizlere kapılarını kapatırken Türkiye bize kucak açtı. Esad rejimi devrildi, inşallah bir an önce Suriye'de düzen kurulup biz de vatanımıza döneriz.Türkiye'deki bütün Suriyeliler mutlu. Artık ülkemize dönmenin vakti geldi.SABAH