Alexander Dugin’den Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a alçak tehdit: Kanlı Esad rejiminin devrilmesi hazımsızlık yarattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye tehditte bulunan Dugin sosyal medya hesabı X üzerinden, "Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik bir hata yaptı. Rusya'ya ihanet etti. İran'a ihanet etti. Mahkum oldu. Şimdi Mustafa Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı, biz sizi destekledik. Şimdiye kadar. Bundan sonra tövbe edeceksiniz." dedi.