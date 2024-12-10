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Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:44

Alexander Dugin'den Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a alçak tehdit: Kanlı Esad rejiminin devrilmesi hazımsızlık yarattı

Rus siyaset bilimci ve stratejist Alexander Dugin Suriye'de 61 yıllık kanlı Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açık bir tehditte bulundu. Esad iktidarının devrilmesiyle Suriye'deki kazanımlarını kaybeden Rusya'da dış politikaya yön veren etkin isimlerden olan Dugin hazımsızlıkta boyut atlayarak Suriye'de yaşanan gelişmeler ile Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın stratejik hata yaptığını yazdı. Dugin, daha da ileri giderek, "Şimdi Mustafa Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı" dedi.

Alexander Dugin’den Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a alçak tehdit: Kanlı Esad rejiminin devrilmesi hazımsızlık yarattı

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Kanlı Esad iktidarının Suriye'deki en büyük destekçisi olan Rusya ise rejimin çökmesi ile birlikte stratejik bölgelerdeki olan etkinliğini yitirdi. Rus dış politikasına yön veren isimlerden olan siyaset bilimci Alexander Dugin ise Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası hazımsızlıkta boyut atladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye tehditte bulunan Dugin sosyal medya hesabı X üzerinden, "Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik bir hata yaptı. Rusya'ya ihanet etti. İran'a ihanet etti. Mahkum oldu. Şimdi Mustafa Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı, biz sizi destekledik. Şimdiye kadar. Bundan sonra tövbe edeceksiniz." dedi.

Dugin, "Daha önce yapmadıklarımızı yapacağız, pişman olacaksın. Ama çok geç olacak." ifadelerini kullandı.

RUSYA ESAD VE AİLESİNE SIĞINMA HAKKI VERDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esad ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söylemişti. Peskov, "Buna benzer kararlar Devlet Başkanının izni olmadan alınmıyor. Bu onun kararı." sözlerini kullanmıştı.

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Alexander Dugin'den Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a alçak tehdit: Kanlı Esad rejiminin devrilmesi hazımsızlık yarattı
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