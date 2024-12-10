Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan: Büyükelçilik için çalışma başlattık
Giriş Tarihi: 10.12.2024 14:40 Son Güncelleme: 10.12.2024 15:35

Bakan Fidan: Büyükelçilik için çalışma başlattık

Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'daki Türkiye Büyükelçiliğini aktif hale getirmek için şartların oluşmasına bakacaklarını söyledi.

Bakan Fidan: Büyükelçilik için çalışma başlattık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması konusunda, "Şartların oluşmasına bakacağız." dedi.

Fidan, TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi.

"Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı.

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Bakan Fidan: Büyükelçilik için çalışma başlattık
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