Bayraktar TB2’den yeni rekor! Uçuş saati 1 milyonu aştı

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA, 1 milyon uçuş saatini başarıyla tamamlayarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bayraktar TB2 SİHA, böylece envantere girdiği 2014'ten bu yana geçen 10 yıllık süreçte gökyüzünde 1 milyon saati aşan ilk milli hava aracı oldu.

Dünyanın en büyük SİHA şirketi olarak ABD, İsrail ve Çinli rakiplerini geride bırakan Baykar, elde ettiği ihracat başarısı sayesinde Türkiye'yi dünya SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip bir konuma taşıdı. Bu başarıda önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 1 milyon saatlik uçuş süresi boyunca gökyüzünde yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe katetti. Milli SİHA'lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini 3 bin 742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaştı.