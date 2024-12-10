CHP’li belediyelerin devlete borcu 337 milyar TL’ye çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda basın mensupları ile buluştu.CHP'li belediyelerin geçen 5 yıl ve 7 aylık sürecini değerlendiren Yılmaz, bu sürede İBB'nin sadece konser ve etkinliklere 13 milyar TL, ABB'nin 2 milyar 129 milyon 590 bin TL harcadığını belirtti.CHP'nin seçim öncesinde "İşçi kıyımı yapmayacağız" dediğini hatırlatan Yılmaz, buna karşın İBB'nin 3 bin 487 çalışanı işten çıkarıp 9 bin 125 kişiyi işe aldığını, ABB'nin 661 kişiyi çıkarıp 4 bin 390 kişiyi aldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bin 54 kişiyi çıkarıp 2 bin 285 kişiyi işe aldığını, Denizli Belediyesi'nin de 930 kişiyi çıkarıp, bin 179 kişiyi işe aldığını açıkladı.CHP'li belediyelerin borç rekoru kırdığını da söyleyen Yılmaz, İzmir'in 9.6 milyar TL, Ankara'nın 8.4 milyar TL, İstanbul'un ise 5 milyar TL SGK borcu borcu olduğunu söyledi.İBB'nin SGK hariç toplam borcunun ise 233 milyar TL civarında olduğunu belirten Yılmaz, İzmir Belediyesi'nin 50 milyar TL, Ankara Belediyesi'nin ise 54 milyar TL borcu bulunduğu bilgisini verdi.