Dünya medyasından Suriye analizi: Erdoğan’ın stratejik zaferi

Dünya medyası, Suriye'de Esad rejiminin 12 günde çöküsünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı olarak gördü. Haberlerde Suriye'deki gelişmeler için 'Erdoğan'ın stratejik zaferi' değerlendirmesi yapıldı. İşte dünya medyasındaki haberlerden alıntılar: ABD merkezli Politico, "Esad'ın düşüşü- Kazananlar ve kaybedenler" adlı manşetinde, Suriye'de yaşananlardan kimin zafer elde ettiğini yazdı. Bunlardan biri de Başkan Erdoğan'dı. Türkiye'nin galibiyetteki payına detaylıca değinen Politico, aynı zamanda bir ekonomist ve yorumcu olan Timothy Ash'ın X'teki paylaşımına da haberinde yer verdi. Ash, "Türkiye için büyük bir zafer - Erdoğan'ın dâhiyane hamlesi" ifadelerini kullandı.Politico'daki bir başka haberde de "Suriye'de gerçekleşen olayların büyük bir kısmı Türk liderin jeopolitik manevralarıyla gerçekleşti" denildi. Kanada merkezli CBC'nin "Türkiye'nin galibiyeti" başlıklı haberinde "Suriye'de bundan sonra ne olacağını etkileyebilecek en güçlü konumda görünen yabancı lider Başkan Erdoğan" denildi.ABD merkezli Barron's, "Türkiye, Esad sonrası Suriye'deki fırsatlara odaklanıyor" adlı haberinde, Erdoğan'ın stratejisinin Türkiye'ye büyük bir başarı sağladığından bahsetti. Türkiye'nin artık daha güçlü bir bölgesel ülke olduğunu kaydetti. ABD merkezli AP ve İngiltere merkezli Reuters da, Esad rejiminin devrilmesinde Türkiye'nin rolünden ve Başkan Erdoğan'ın başarısından bahsetti. Hindistan merkezli Devdiscourse, "Erdoğan'ın stratejik zaferi" başlığını kullandı.İngiltere merkezli Financial Times (FT), "Erdoğan, Suriye krizinin büyük kazananı mı olacak?" analizini manşetine taşıdı. FT, Erdoğan'ın,, Esad'ın devrilmesinde en büyük kazanç sağlayanlardan biri olduğunu aktardı. Haberde, Atlantic Council'den Ömer Özkızılcık'ın "Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye onlardan vazgeçmedi" ifadeleri de kullanıldı.Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhammed es-Sallabi, Başkan Erdoğan'dan övgüyle söz etti. Sallabi sosyal medya mesajında, "Özgürlük güneşi Suriye'de parlıyor. Allah'tan onlara güvenlik, istikrar ve barış getirmesini diliyoruz. Erdoğan, savunmasız mazlum haklara bir lütuf. Allah'ım onun namını yüce eyle" dedi. AA