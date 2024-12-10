Eve girince mutluluktan çocuk gibi ağladım

Başkan Erdoğan'ın önceki gün Gaziantep Güneyşehir'deki törenle anahtar ve tapularını dağıttığı 5 bin 313 ailenin yeni yuvalarına yerleşmeleri sürüyor. TOKİ'nin deprem ve sosyal konut projeleriyle evlerine kavuşanlar mutluluklarını SABAH'la paylaştı:Emekliyim. Allah'a şükürler olsun. Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce apart bir dairede kalıyorduk. Devletimizin bize sunduğu imkânlarla bu eve sahip olduk. Buranın havası, komşuluğu çok güzel. 80 yaşındayım, burası ömrüme ömür katacak.Depremde köydeki evimiz yıkıldı, şükürler olsun akrabalarımızdan kimseyi kaybetmedik. 4 oğlan bir de kız evladımız var. Hepsi evlendi. Biz de eşimle birlikte yaşayıp gidiyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Evlerimiz çok güzel, çok rahat ediyoruz. Daha önceki evimize sığamıyorduk. Burası çok geniş, çok ferah.Emekli işçiyim. Daha önce hep kiracıydık. Burası ilk evimiz. Çok uzun yılların ardından bir ev sahibi olduk. Tarifi anlatılmaz, kelimeler kifayetsiz kalıyor. Evi görmeye geldiğimizde oğlum ve eşim evi gezerken ben küçük odaya girip çocuklar gibi ağladım. Çocuklarımızı tek göz odalı bir evde büyüttük. Yıllarca emeğimizle geçinmeye çalıştık, ev sahibi olmamız imkânsızdı. Bu projeyle ev sahibi olduk. Emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Çocuklarımı evlendirdikten sonra da olsa ev sahibi oldum. Çok mutluyum, Cumhurbaşkanımızdan, belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Kiracılıktan kurtulduk. Evimiz geniş ve rahat, Allah herkese nasip etsin.