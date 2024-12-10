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Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:14

FETÖ’nün soru hırsızlarına operasyon

FETÖ’nün 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ile 2010 KPSS’de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 24 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlen operasyonda aralarında Konya il muhasebe sorumlusu olduğuna ilişkin beyan bulunduğu tespit edilen bir şüpheli de olduğu belirlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün soru hırsızlarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği belirlenen 21 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

2010 KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise hakkında bylock kullanıcısı olduklarına dair tespiti olan ve örgüt nezdinde Konya il muhasebe sorumlusu olduğuna dair beyanlar bulunan 1 şüpheli, yine haklarında KPSS çalışma evlerinde kaldıklarına dair beyan bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ’nün soru hırsızlarına operasyon
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