İşçi kıyımında sınır tanımadılar

Diyarbakır'da DEM'li Yenişehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan 50 işçi hakkında hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi yüz kızartıcı suçları kapsayan İş Kanunu'nun 22, 26, 45 ve 46'ncı maddelerinin uygulandığı öğrenildi. Haksız yere işlerinden olan işçiler büyük şok yaşarken, iftiralar nedeniyle yargı yoluna başvurdu.İşçi kıyımlarına devam eden DEM'li belediyeler, çıkarılan işçiler yerine örgüte yakın isimleri belediyelerde işe almaya devam ediyor.Son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 43 ve Ergani Belediyesi'nin alacağı 25 işçi için mülakat yeri, tarihi ve saati belirtilmediği, bu yolla "önceden belirlenen" isimlerin kurumlara alınacağı öğrenildi.Diyarbakır'da DEM Parti yönetiminde bulunan 13 belediyede 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki 8 ayda işe alınan kişi sayısının da 1500'ü geçtiği belirtildi.