Isparta şehitlerine veda! Şehit Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz’in babasının sözleri yürek yaktı: Susun Taha uyuyor!

Isparta'dan gelen haber, dün Türkiye'nin yüreğini yaktı. Eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerimiz şehadete ulaştı. Acı haber, şehitlerimizin baba ocağına ulaşırken kahramanların evlerine Türk bayrakları asıldı.
Bu sabah ise düzenlenen törenle şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in (24) naaşları, Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenle ailelerine teslim edilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ TAHA NERGİZ'İN BABASI YÜREKLERİ YAKTI: SUSUN TAHA UYUYOR
Isparta'da şehit düşen Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in (24) cenazesi, Erzurum'a getirildi. Şehit Nergiz için karşılama töreni düzenlendi. Törene; Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit askerin yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit askerin öz geçmişi okundu. Bu sırada şehit Nergiz'in yakınları, duygusal anlar yaşadı. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehit Hava Astsubay Taha Nergiz'in tabutu, cenaze aracına götürülürken babası Ahmet Nergiz, "Susun, Taha uyuyor" diye bağırdı. Cenaze aracına konulan cenaze, toprağa verilmek üzere kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde gönderildi.
Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eğitimini tamamladıktan sonra 5 Eylül 2023'te Kara Havacılık Komutanlığı'na bağlı 4'üncü Kara Havacılık Alayı'nda göreve başladığı öğrenilen, bekar Nergiz, burada son yolculuğuna uğurlanacak.
ŞEHİT TEĞMEN DUT'A BABASINDAN ASKER SELAMI
Helikopter kazasında şehit düşen Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24), cenazesi havayoluyla İzmir'e gönderildi. Şehidin annesi Kübra Dut, cenaze aracı kollarını uzatarak 'Oğlum' demesi yürekleri dağlarken, babası Ali Dut ise asker selam verdi. Ecem Nur Dut ise bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracıyla götürülürken peşinden koşması yüreklere işledi.
"VATAN SAĞ OLSUN DAHA BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZ"
Şehidin cenazesi oluşturulan konvoy ile toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Germencik ilçesine götürüldü. Şehidin dayısı Serkan Nalbantoğlu, yeğeninin pilot olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Nalbantoğlu, "5 yıl önce askere girdiğinde 'Asker olacağım, teğmen olacağım, pilot olacağım' demişti. Çok şükür hepsini başardı. Çok iyi niyetli, çok dürüsttü. Aslan gibiydi. Emellerine ulaştı ama devamını getiremedi. Vatan sağ olsun daha biz çok aslan yetiştiririz" dedi.
'PİLOT OLACAĞIM' DİYORDU VE OLDU'
Dedesi Bekir Nalbantoğlu ise "5 sene okudu. Harp okulunu bitirdi. 'Pilot olacağım' diyordu ve oldu. Helikopter için kursa gidecekti ama nasip olmadı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.
ŞEHİT TEĞMEN DAĞLI'NIN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Helikopter kazasında şehadete eren Teğmen Tunahan Dağlı'nın cenazesi ise Amasya'nın Merzifon ilçesine gönderildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.
Şehidin cenazesini, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar karşıladı. Askerlerin omzunda cenaze aracına yüklenen şehidin naaşı, dua edilmesinin ardından Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderildi.
Şehit Teğmen Tunahan Dağlı'nın cenazesi, Vezirköprü ilçesi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ŞEHİT TEĞMEN CEYHUN KALYONCU MEMLEKETİ RİZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun cenazesi, askeri uçakla Isparta'dan Rize'ye getirildi. Şehit Kalyoncu için Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılaşama töreni düzenlendi. Törene şehidin yakınları ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, polis, askerler ve çok sayıda kişi katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, yapılan duaların ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı. Şehit Kalyoncu'nun cenazesi, helallik alınması için Çayeli ilçesine uğurlandı. Şehit Kalyoncu, ikindi vakti kılınan namazın ardından Çayeli'nde toprağa verildi.
ŞEHİT KIDEMLİ ÇAVUŞ HÜSEYİN İPEK'İN EŞİ BAHAR İPEK: SENSİZ NE YAPACAĞIM!
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in eşi Bahar İpek, törende gözyaşlarına hakim olamadı.
2 YILLIK EVLİYDİ
Eşinin bayrağa sarılı tabutuna bakan Bahar İpek, "Ben senin sayende buralara geldim. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Bana hem baba hem eş oldun. Ben bu acıya nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü. İki yıl önce evlenen İpek'i yakınları teselli etti.