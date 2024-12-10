Isparta’da feci kaza: 6 şehit

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin pervanelerinin havada birbirine temas ettiği, birinin güvenli iniş yaparken diğerinin düştüğü öğrenildi.Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52) , Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığı, "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 6 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin 6 Şubat depremleri sırasında Adana İncirlik Üssü'nde görev yaptığı, gecegündüz demeden çalıştığı, gelen yardımların dağıtımı ve koordinasyonunda özverili ve fedakârca çalıştığı öğrenildi.Nevşehirli şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in yeni evli olduğu öğrenildi. İpek'in cenazesinin memleketi Nevşehir'in Özyayla köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehadet haberi Rize Çayeli Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Evlatlarının acı haberini alan aynı zamanda Büyüktaşhane Mahalle Muhtarı baba İbrahim ve anne Esen Kalyoncu fenalaştı. Kalyoncu'nun evine Türk bayrağı asılırken, şehidin memleketinde toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan, şehidin dün doğum günü olduğu öğrenildi.Kazada şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin Isparta'da, Teğmen Mustafa Atakan Dut'un İzmir'in Torbalı ilçesinde, Teğmen Tunahan Dağlı'nın Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli olsun" dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.