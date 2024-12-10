Isparta’da helikopter kazası: 6 şehit törenin ardından memleketlerine gönderildi

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) 6 askeri personelin naaşları, Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenle ailelerine teslim edilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ailelere başsağlığı diledi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde, Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreni saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Muharrem Biçer'in yaptığı dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak memleketlerine uğurlandı. Tören esnasında şehitlerin yakınları ve Ispartalı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

VATAN TOPRAĞINA EMANET

Törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderildi. Tuğgeneral İsa Baydilli Kayseri'ye, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek Nevşehir'e, Teğmen Mustafa Atakan Dut Aydın'a, Teğmen Tunahan Dağlı Samsun'a, Teğmen Ceyhun Kalyoncu Rize'ye, Astsubay Çavuş Taha Nergis Erzurum'a gönderildi.Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlker Şimşek, Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, vali yardımcıları, kurum amirleri, aileler, polis ve askerler katıldı.