Şehidin annesinin sözleri yürekleri dağladı...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerlerden Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24), cenazesi Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e getirildi. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki askeri bölgedeki apronda, şehit Dut için karşılama töreni düzenlendi. Askeri ve sivil yetkililer ile annesi Kübra Dut, babası Astsubay Başçavuş Ali Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut törene katıldı.

ASKERİ TÖREN

Şehit Mustafa Atakan Dut'un cenazesi, askeri uçaktan tören kıtasınca aprona indirildi. Ardından tören kıtasınca omuzlanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehit Teğmen'in annesi ve kız kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi ailenin önünden geçerken annesi Kübra Dut, kollarını uzatarak oğlum demesi yürekleri dağladı. Bu sırada Ecem Nur Dut ise bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu. Şehit babası Ali Dut ise, oğlunun naaşının geçiş sırasında askeri selam verdi.

MEMLEKETİ GERMENCİK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehidin cenazesi oluşturulan konvoy ile toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Germencik ilçesine götürüldü.