Şehidin naaşı Amasya’dan uğurlandı

Dün Isparta'da bir eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde hayatını kaybeden 6 şehitten biri olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın naaşı, uçakla Isparta'dan memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderilmek üzere Amasya Havalimanına indi. Şehidin naaşı Amasya Merzifon Havalimanında Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl ve İlçe protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından dualarla karşılandı.

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın naşı Amasya Havalimanından kara yoluyla memleketi Samsun'un Vezirköprü uğurlandı. Helikopter kazasında şehit olan teğmenin, bugün ikindi namazından sonra memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Esentepe Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.