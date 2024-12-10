Şehit Nergiz’in naaşı memleketi Erzurum’a getirildi

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in (23) cenazesi görev yaptığı Isparta'da düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a gönderildi.

Askeri uçakla Erzurum Havalimanına getirilen şehidin cenazesi Erzurum'da askeri törenle karşılandı. Şehit asker Taha Nergiz'in cenazesi askeri uçaktan alınarak tören mangası tarafından aprondaki katafalka konuldu. Ahmet ve Zübeyde Nergiz çiftinin 4 çocuğundan biri olan Taha Nergiz'in cenazesini karşılama törenine protokolün yanısıra ailesi de katıldı.

Şehidinin öz geçmişinin okunmasıyla başlayan tören ardından şehidin naaşı konvoy eşliğinde Palandöken ilçesi kırsal Güzelyurt Mahallesi'ne götürüldü. Şehit Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in 12 Eylül 2022- 4 Eylül 2023 tarihleri arasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra 5 Eylül 2023'te Kara Havacılık Komutanlığı'na bağlı 4'üncü Kara Havacılık Alayı'nda göreve başladığı öğrenildi.