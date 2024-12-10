Son dakika! Bakan Fidan: Suriye’nin terör yuvası olmasına izin vermeyeceğiz

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de bütçe görüşmeleri kapsamında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'deki rejim tarihe karışmıştır. Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz. Suriyeliler huzur içinde ülkelerine dönecek.

Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır.

İsrail'in saldırganlığı, mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz."

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