Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Bakan Fidan: Suriye'nin terör yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
Giriş Tarihi: 10.12.2024 23:07 Son Güncelleme: 10.12.2024 23:17

Son dakika! Bakan Fidan: Suriye'nin terör yuvası olmasına izin vermeyeceğiz

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de bütçe görüşmeleri kapsamında sunumunu yapıyor. Suriye'deki gelişmelere değinen Bakan Fidan, "Suriye'deki rejim tarihe karışmıştır. Suriye'nin terör yuvası olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Son dakika! Bakan Fidan: Suriye’nin terör yuvası olmasına izin vermeyeceğiz

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de bütçe görüşmeleri kapsamında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'deki rejim tarihe karışmıştır. Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz. Suriyeliler huzur içinde ülkelerine dönecek.

Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır.

İsrail'in saldırganlığı, mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz."

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Son dakika! Bakan Fidan: Suriye'nin terör yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
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