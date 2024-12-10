Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PTT Genel Müdürlüğünden HGS'ye siber saldırı açıklaması: Herhangi bir veri kaybı yok
Giriş Tarihi: 10.12.2024 23:14 Son Güncelleme: 10.12.2024 23:14

SON DAKİKA | PTT Genel Müdürlüğünden HGS'ye siber saldırı açıklaması: Herhangi bir veri kaybı yok

HGS mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara gönderilen bildirimlere ilişkin PTT Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durumun söz konudu olmdadığı belirtildi.

SON DAKİKA | PTT Genel Müdürlüğünden HGS’ye siber saldırı açıklaması: Herhangi bir veri kaybı yok

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir.

Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır.

Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır."

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SON DAKİKA | PTT Genel Müdürlüğünden HGS'ye siber saldırı açıklaması: Herhangi bir veri kaybı yok
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