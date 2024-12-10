Türkmen başkan, SABAH’a konuştu: Yeni bir Suriye için el ele vereceğiz

Suriye'de tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Baas'ın 61 yıllık rejimi çöktü, zulüm sona erdi. Suriye Türkmen Birliği Başkanı Mahmut Zengin, 15 aşiretle birlikte, Beşar Esad rejiminin çöküşünü ve Suriye halkının büyük devriminin zaferini kutladı. Özgürlük için mücadele eden kahraman mücahitleri selamlayan Zengin, tüm Suriyelilere birlik çağrısında bulundu."Bugün Suriye'nin onuru ve özgürlüğü için yazılan destanı kutluyoruz" diyen Zengin, şunları kaydetti: "Beşar Esad ve zalim rejimi, halkımızın kararlılığı, kahraman mücahitlerimizin fedakârlıkları sayesinde tarihin karanlıklarına gömüldü. Şehitlerimizin kanıyla yazılan bu zafer, özgürlük ve adalet arayan herkesin umudu olmuştur. Biz, Suriye Türkmenleri olarak bu büyük zaferin ayrılmaz bir parçasıyız. Kadim geleneklerimiz ve ortak değerlerimizle, mezhep ayrımı gözetmeden, modern, demokratik ve çoğulcu bir Suriye'yi inşa etmek için kararlıyız. Bu zafer, halkımızın gücünün ve kararlılığının bir sembolüdür."Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına özel teşekkür eden Zengin, "Türkiye, bu süreçte halkımızın yanında olmuş, devrimimizin başarıya ulaşmasında büyük rol oynamıştır. Türk halkına ve devletine minnettarlığımız sonsuzdur" diye konuştu. Zengin, "Zafer yalnızca Allah'tandır. Bugün, özgürlük ve onur için mücadele eden devrimcilerin haykırışları zaferle sonuçlanmıştır. Şimdi önümüzdeki görev; birlik, kamu yararı ve adalet temelleri üzerine kurulu yeni bir Suriye inşa etmektir. Yaşasın özgür, birleşik ve gururlu Suriye" dedi.