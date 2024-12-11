FETÖ’nün soru hırsızlarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2012 yılı Vergi Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Ayrıca 2010 KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, örgütün KPSS çalışma evlerinde kaldıkları ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 3 şüpheliden birinin örgütün sözde Konya il muhasebe sorumlusu olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.