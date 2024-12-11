İnsan hakları kurumları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Fendoğlu, Adalet Bakanlığının birim amirleri, İnsan hakları alanındaki kurum ve kuruluşların yöneticileri ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleşti.
"KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
Düzenlenen toplantıya ilişkin, "İnsan haklarının güçlendirilmesi, hak arama yollarının genişletilmesi, Hukuk Devletinin tahkimi için imza attığımız sessiz devrim niteliğindeki reformlarımızı değerlendirdik, yapacağımız çalışmaları konuştuk" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, "Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planında yer vereceğimiz hukukun üstünlüğünü esas alan, temel hak ve özgürlük alanını daha da genişleten önemli hedefler ve amaçları kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.