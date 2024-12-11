İnsan hakları kurumları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

"KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Düzenlenen toplantıya ilişkin, "İnsan haklarının güçlendirilmesi, hak arama yollarının genişletilmesi, Hukuk Devletinin tahkimi için imza attığımız sessiz devrim niteliğindeki reformlarımızı değerlendirdik, yapacağımız çalışmaları konuştuk" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, "Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planında yer vereceğimiz hukukun üstünlüğünü esas alan, temel hak ve özgürlük alanını daha da genişleten önemli hedefler ve amaçları kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.