İşte Esad’ın vahşet hücreleri

Suriye'de Baas rejiminin muhaliflere yönelik yıllardır süren zulmü, 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı harekât ile son bulurken, Esad rejiminin cezaevlerindeki tutuklulara uyguladığı işkence ve vahşet de gözler önüne serildi.Başkent Şam'da bulunan Sednaya Hapishanesi insanlık dışı uygulamaların merkeziydi. Yerin altında 3 katı bulunan ve gizli kapıları olduğu için içeridekilere uzun süre ulaşılamayan hapishanedeki tutuklular, uğraşlar sonucu kurtarıldı. Serbet kalanların yaşadığı korku ve şaşkınlık yüzlerine yansırken, bazı tutukluların yaşadıkları işkenceden dolayı akıl sağlığını yitirdiği görüldü.SABAH, Esad rejiminin ölüm kampı olan Sednaya Hapishanesi'ne girerek, vahşetin yaşandığı hücrelerdeki işkence aletlerini görüntüledi. Hücrelerde tutukluların idam edildiği urganlar ve öldürülenlerin cesetlerinin ezildiği pres makineleri yer alıyor. Tutukluları kurtarma çalışmalarına katılanlar, "Burada esirleri urganla asıp daha sonra pres makinesine koyuyorlardı" dedi.Esad rejiminin "İnsan Mezbahası" olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'ndeki görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürürken, hapishanede sistematik şekilde işkenceyle öldürülenlerin sayısının 10 binleri bulduğu belirtiliyor. Birçok tutuklunun ise lağım çukurlarının içerisine konularak işkenceye maruz kaldığı kaydediliyor.