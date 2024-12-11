Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelanın izleri siliniyor

Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde, önceki gün yaşanan heyelanın izleri silmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Otomobilde toprak altında kalan 4 gencin hayatını kaybettiği heyelanda ciddi hasar gören çift yönlü karayolu, devasa toprak yığınlarından arındırılarak sahil tarafında trafik akışı kontrollü sağlandı. Ekipler, kapalı olan 2'nci şeridi de ulaşıma açmak için yol açma, temizleme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.Batum'a telefon almaya giderken heyelanın altında kalan Murat Turhan, Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Aydın Görkem Özdemir (25) için de dün Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, evli ve 10 yaşında bir erkek çocuk babası Murat Turhan ve Aykut Tiryaki, Kızılot Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına, Nuri Apaydın Şemsettin Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına, Aydın Görkem Özdemir ise Güzelyalı Mahallesi Kızılkum Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temur, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de katıldı.