Kılıçdaroğlu'nun "Arapça Nutuk" çıkışı yeniden gündemde! O sözleri alay konusu oldu

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 yılında partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik milliyetçilik eleştirilerine yanıt vermişti. Iraklı Türkmenlere yardım yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Suriye'deki Türkmenlere ise Arapça hazırlanan Nutuk'u gönderdiklerini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündem oldu "Suriyeli Türkmenlere TIR'lar dolusu yardım yaptık. Arapça Nutuk gönderdik!" | Video

"TÜRKMENLERE ARAPÇA NUTUK GÖNDERDİK"

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekildeydi:

"Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı, biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere Mustafa Kemal'in Arapça Nutuk'unu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil."