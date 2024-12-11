Başkent Şam'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan cezaevinde alıkonulan binlerce kişi rejim güçleri tarafından sessiz ve sistematik şekilde öldürüldü.

Uluslararası kuruluşların raporları, rejimin, Sednaya'da "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar yaptığını, alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu, onlara defalarca işkence yaptığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.

Sednaya mahkumları yaşadıkları zulmü anlattı: İşkence, tecavüz, infaz...

KANLI İŞKENCELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Esad rejimin çökmesinin ardından kanlı işkenceler de gün yüzüne çıktı.

Sednaya mahkumları yaşadıkları zulmü böyle anlattı:

Beni bir odaya götürdüler mezbaha gibiydi yerlerde boğazlanmış cesetler vardı.

Beni ilk aldıklarında araba lastiğinin içine sığdırmaya çalıştılar.

2017'de serbest bırakıldı ama hala kanların ve cesetlerin kokularını alıyorum.

Saçımdan asıyorlardı. Konuşmayı unuttum sadece farelerin sesini duyuyorum.