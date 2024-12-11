Şehitlere veda

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin eğitim sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerinde toprağı verildi.Eğitim uçuşu sırasında pervaneleri birbirine değen iki helikopterden birinin düşmesi sonucu şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Tunahan Dağlı, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, Astsubay Çavuş Taha Nergiz memleketlerinde toprağa verildi.Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu için, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından, Hacıbaşı Camii'nde ikindi namazına müteakip tören düzenlendi.Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) cenazesi havayoluyla İzmir'e getirildi. Şehidin annesi Kübra Dut'un, cenaze aracına kollarını uzatarak 'Oğlum' demesi yürekleri dağlarken, babası Ali Dut asker selam verdi. Ecem Nur Dut ise, bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracıyla götürülürken peşinden koştu. Şehidin cenazesi konvoy ile götürüldüğü memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde toprağa verildi.Şehit Teğmen Tunahan Dağlı için memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde önce baba evinde helallik alındı. Şehit Dağlı'nın cenazesi 7 yıl önce kanserden ölen babasının mezarının da bulunduğu Esentepe Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) için de memleketi Nevşehir merkeze bağlı Özyayla Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Yukarı Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde askeri üniforma giyerek tabutun başına gelen şehit annesi Sevgi İpek, tabuta sarılarak gözyaşı döküp, "Allah'ım oğlumu cennetine koy" diye dua etti.Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Elif İpek de giydiği askeri üniforma ile cenaze namazına tekerlekli sandalyeyle geldi. Şehit İpek'in cenazesi, ikindi namazını müteakip Yukarı Camii'nde İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz için Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde yoğun sis altında tören düzenlendi. Havalimanında karşılanan şehidin tabutunun cenaze aracına götürülmesi sırasında babası Ahmet Nergiz'in "Susun, Taha uyuyor" sözleri tören alanındaki herkesi duygulandırdı. Taha Nergiz, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, uçakla Kayseri'ye getirildi. Tuğgeneral Baydilli'nin cenazesi buradan da Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası Tuğgeneral İsa Baydilli, bugün öğle vakti Kalemkırdı Camisi'de kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilecek.Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.SABAH