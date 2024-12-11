Suriye’ye saldıran karşısında bizi bulur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:Suriye halkı, geleceğine, hakkına, hukukuna sahip çıktı. İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Bass yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde mutlu geleceğe giden kapı açılmıştır. Kardeş Suriye halkını bu muhteşem devrim için bir kez daha tebrik ediyorum. Golan'dan işgal hareketine başlayan İsrail'in, birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleri, fanatik inançları, sapkın ideolojileri, hastalıklı hayalleri uğruna bölgemizi kana ve ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız. Suriye'nin yeniden bölünmesine ve bölgenin kana bulanmasına müsaade etmeyeceğiz.Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Suriye topraklarına gözünü diken herkese şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Türkiye, Suriye'nin bu seviyeye gelmesi için büyük fedakârlıkta bulundu. Suriye'nin bütünlüğüne ve Suriye halkına karşı her saldırı karşısında bizi de bulur.Sondönemde teşkilatımızın milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin duyumlar alıyoruz. Son mahalli seçimlerde kazanamadığımız yerlere baktığımızda bu tespitin doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Milletimiz bunca hizmetin ardından bize sandıkta teveccühü göstermemişse sebebini dışarıda değil içerde arayacağız. Kongre süreçlerimizi yeni yönetimlerin oluşması yanında, bu samimi özeleştirinin yapılacağı hale getirmeliyiz. Siyaset kendi kendini kandırmak değildir. Bunun için biz asla kendi kendimizi kandırmayacağız. Eksiklerimiz, hatalarımız, zayıf noktalarımızı doğru şekilde tespit edeceğiz. Fabrika ayarlarına dönmek diye bir kavram var ya. İşte AK Parti'nin fabrika ayarları bunlardır. Milletimizin gündemindeki asıl meseleyi görmezden gelmiyoruz. Milletimizin gündeminde önce ekonomi var.Herne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlardan en fazla etkilenenler sabit gelirlilerdir. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız, telafi etmek amacıyla hareket edeceğiz. Hem yatırımcıları hem çalışanları kollayacak; üretimi, istihdamı güçlü tutacağız.Rabb'im, bizlere, insanlığımızın ve Müslümanlığımızın sınandığı zor bir dönemde, kardeşlik imtihanını alnımızın akıyla vermeyi nasip etti. Nefret söylemleriyle bu süreci zehirlemek; ırkçı vandallıkla Türkiye'nin eşsiz misafirperverliğine leke bulaştırmak isteyenler de oldu. Ama milletimiz basiret ve ferasetle hareket ederek, bu faşist zihniyetin oyununa hamdolsun gelmedi.Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız. Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlayacağız.Suriye'nin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/ PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir. Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz.Başkan Erdoğan, dün sırasıyla NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Albanya Başbakanı Olaf Scholz'la telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki durumu değerlendirdi. Erdoğan, Rutte'yle görüşmesinde Suriye'nin kendi halkınca yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını belirtti. Aliyev'le görüşmede de Türkiye'nin kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, Meloni'ye Suriye'deki son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini belirtti. İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını kaydeden Erdoğan, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını vurguladı. Erdoğan, Leyen ile görüşmesinde de Suriye'nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını belirtti.CHP'ninsebebini çok iyi bildiğimiz kışkırtmalarına eyvallah etmeyeceğiz. En son 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret söylemlerini körükleyen CHP'nin, Baas rejiminin yıkılmasının getirdiği hırçınlıkla, ırkçı nefrete odun taşıma gayretlerinin elbette farkındayız. Kimse kusura bakmasın, ama Türkiye'nin ve yüce gönüllü Türk milletinin tüm insanlığa örnek olan eşsiz misafirperverliğine, üç-beş vicdan yoksunu faşistin gölge düşürmesine göz yummayız.Türkiye kendi doğalgazını buldukça, vatandaşımızın ödediği faturalardaki destekleri artırdık. Düşük tarife elektrik tüketiminin 3'te 2'sini biz ödüyoruz. İnsanımızın sıkıntıları azalmaya başladığında bizimle muhabbetinin yeniden güçlendiğine şahit olacağız. Türkiye'yi bugünkü seviyesine nasıl getirdiysek mevcut sorunların çözümü de bizde.Erdoğan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca hazırlanan konferans salonu fuaye alanındaki "Filistin Direnişinde Hanzala" isimli sergiyi gezdi. Erdoğan, sergiye ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan bilgi aldıBaşkan Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İnsan hakları savunucusu olduklarını öne sürenlerin, Filistin'deki mezalime seyirci kalmaları, hatta örtülü ya da açık destek vermeleri tarihte kara bir leke olarak hatırlanacaktır. Biz, devlet ve millet olarak, Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına en başından itibaren sessiz kalmamayı bir insanlık görevi bildik. Tüm imkânlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında durduk, durmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. ANKARA