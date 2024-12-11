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Giriş Tarihi: 11.12.2024 12:04 Son Güncelleme: 11.12.2024 12:14

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu İsrail'in iyi günleri...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Ayrıca "Bu İsrail'in iyi günleridir. Bundan sonraki süreçte uluslararası alanda İsrail'i çok daha zor, zorlu ve kötü günler beklemektedir" ifadelerini kullandı.

AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu İsrail’in iyi günleri...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Çok kutuplu, çok merkezli yeni dünya sistemi içerisinde hep birlikte Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız. Suriye'nin geleceğinin kuvvetli ve güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri.

"BU İSRAİL'İN İYİ GÜNLERİDİR"

Bu İsrail'in iyi günleridir. Bundan sonraki süreçte uluslararası alanda İsrail'i çok daha zor, zorlu ve kötü günler beklemektedir.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu İsrail'in iyi günleri...
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