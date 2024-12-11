Terör konvoyu imha edildi

Mlli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Örgütün, rejim unsurlarından kaçırdığı 12 TIR nokta atışıyla imha edildi. MİT, Esad rejiminin zayıflaması sonrası bölgede saha ajanları aracılığıyla faaliyetlerini artırarak terör örgütünün hareketlerini yakından takip etti. Örgütün, Esad rejiminden yaptığı kirli anlaşmalarla füze, tank, ağır silah ve mühimmatları ele geçirip depolarına taşımaya başladığı belirlendi. PKK/YPG'nin bu gasp ettiği ekipmanları Türkiye'ye yönelik saldırılarda kullanmayı planladığı ortaya çıkarıldı. MİT, örgüt mensuplarının gece karanlığından faydalanarak füze ve mühimmatları TIR'lara yüklediğini ve konvoy halinde bölgeden ayrıldığını tespit etti.Bu kritik bilgi üzerine hızla harekete geçen MİT, düzenlediği operasyonda konvoydaki silah ve mühimmatları etkisiz hale getirdi. Operasyonun ardından büyük bir darbe alan PKK/YPG, moral kaybını telafi etmek için Kamışlı Havalimanı'nın İsrail tarafından hedef alındığı yönünde asılsız bir iddia ortaya attı. Ancak MİT'in nokta operasyonu, örgütün bu yalanını boşa çıkardı. MİT kaynakları, Suriye'deki mevcut duruma ilişkin yaptığı açıklamada, terör örgütünün sınırlarımızda yuvalanmasına ve ülkemize yönelik tehdit oluşturmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Operasyonların, terör örgütü tamamen etkisiz hale getirilene kadar aralıksız süreceği belirtildi.