Yargıtay Ankapark kararını bozdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve gelir gelmez ilk işi Ankapark'ı çürümeye terk etmek oldu. ABB'nin sözleşmeyi feshetmesi üzerine Ankapark'ı işleten Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ dava açtı. Şirket, pandemi koşulları nedeniyle yaşanan aksaklıkların mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve fesih kararının haksız olduğunu iddia etti. Belediye ise işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle fesih kararının hukuka uygun olduğunu ileri sürdü. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, belediyeyi haklı bularak davayı reddetti. Ancak karara itiraz edildi.Dosya Yargıtay'a gitti. İnceleme yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin kararında usul hatası bulunduğunu tespit etti. Kararda, kira sözleşmesinin niteliğinin doğru bir şekilde açıklanmadığı ve gerekçeli kararların yetersiz olduğu vurgulandı. Bu nedenle Yargıtay, belediyeyi haklı bulan alt mahkeme kararlarını bozarak dosyanın yeniden görüşülmesine karar verdi. Dosya yeniden incelenmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne geri gönderilecek. Mahkemeden çıkacak karar, hem parkın işletim hakkı hem de taraflar arasındaki mali yükümlülükler açısından belirleyici olacak.