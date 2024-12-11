Yeni yıla sayılı gün kala İzmir Büyükşehir’den işçi kıyımı! Tugay 12 çalışanı kapı önüne koydu

TUGAY'I GÖLGE GİBİ TAKİP ETTİLER

Bununla da yetinmeyen işçiler Tugay'ı bir gölge gibi takip edip gittiği her yerde eylem yaptı. Sonunda baskılara dayanamayan Tugay geri adım atıp attığı işçileri belediyenin çeşitli birimlerinde tekrar işe aldı.

12 PERSONELİ KAPI ÖNÜNE KOYDU

Tam 'Her şey bitti' derken Tugay yeni bir işçi kıyımına daha imza attı. Başkan Tugay'ın talimatı ile bir önceki başkan Tunç Soyer döneminde kurulan Kent Konseyi Şube Müdürlüğünün kapısına kilit vuruldu.