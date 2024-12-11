Yeni yıla sayılı gün kala İzmir Büyükşehir’den işçi kıyımı! Tugay 12 çalışanı kapı önüne koydu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, koltuğa oturur oturmaz büyükşehir belediyesinin çeşitli birimlerinden 200 civarında işçiyi işten çıkardı. Tugay işten çıkarmaya gerekçe olarak da seçime kısa süre kala işe alınmaları gösterdi.
GÖREVE GELİR GELMEZ İŞÇİ KIYIMI YAPMIŞTI
Tugay'ın deyim yerindeyse ayağının tozu ile göre gelir gelmez işçi çıkarması belediyede örgütlü sendikaların da büyük tepkisine neden oldu. İşten çıkarılan işçiler Başkan Tugay'ın makamının da yer aldığı Kemeraltı Çarşısındaki Egemenlik Evi önünde oturma eylemi başlattı.
TUGAY'I GÖLGE GİBİ TAKİP ETTİLER
Bununla da yetinmeyen işçiler Tugay'ı bir gölge gibi takip edip gittiği her yerde eylem yaptı. Sonunda baskılara dayanamayan Tugay geri adım atıp attığı işçileri belediyenin çeşitli birimlerinde tekrar işe aldı.
12 PERSONELİ KAPI ÖNÜNE KOYDU
Tam 'Her şey bitti' derken Tugay yeni bir işçi kıyımına daha imza attı. Başkan Tugay'ın talimatı ile bir önceki başkan Tunç Soyer döneminde kurulan Kent Konseyi Şube Müdürlüğünün kapısına kilit vuruldu.
CEP TELEFONLARINA MESAJ GELDİ
Ardından da burada görev yapan 12 personel işten çıkarıldı. Çalışanlar işten çıkarıldıklarını cep telefonlarına gelen SMS mesajları ile öğrendi.
İŞTE O MESAJ
Çalışanlara gönderilen kısa mesajda, "4-A kapsamındaki sigortalılığınız belirsiz sözleşmeli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi nedeniyle 06.12.2024 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Çalışanların aldıkları kısa mesajlarla büyük şok yaşadığı öğrenildi.